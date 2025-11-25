ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବନି ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍‌: ଏଣିକି ଏହି ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିବେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌, TRAI ଲାଗୁ କଲା ନୂଆ ନିୟମ

ଏଣିକି ଏହି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିବେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌, TRAI ଲାଗୁ କଲା ନୂଆ ନିୟମ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥୋରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏଣିକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁଚ୍ୟୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ସେୟାର ବଜାର ସହ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପେନସନ ସହ ଜଡିତ ସଂଗଠନ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ‘୧୬୦୦’ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।

ଏହି ନିୟମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ଯେ, କଲ୍‌ଟି ସତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି ନା କେଉଁ ଠକ ଫୋନ କରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଠକମାନେ ୧୦ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓଟିପି, ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ।

TRAI  ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମୁଚ୍ୟୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୦୦ ନମ୍ବର ଆପଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୧୬୦୦ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି TRAI କହିଛି । TRAIର ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, “ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ…

ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା…

You might also like More from author
More Stories

ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, “ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ…

ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା…

(video) ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ, କଳା…

ଦୁବାଇରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା କେତେ,…

1 of 28,248