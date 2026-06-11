ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍‌; ବର୍ତ୍ତି ଗଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଝାରପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋପାଇଲଟ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କୌଶଳ କରି ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍‌। ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍‌ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଏକ ଟ୍ରେନ୍‌। ସଗ୍‌ନାଲ ପାଇବା ପରେ ସେହି ଟ୍ରେନ୍‌ଟି କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ସେହି ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ୪ଟି ବଗି ଧରି ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସୁଥିଲା।

ତେବେ ଝାରପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋପାଇଲଟ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କୌଶଳ କରି ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଗି ଧରି ଆସୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଫସି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍‌।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବହୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଅଟକି ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ? ଏହା କଣ ରେଳ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ନୁହେଁ କି? ଏହାକୁ ନେଇ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ଲାଇନ୍‌ରେ…

୨ରୁ ୩ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ…

1 of 14,275