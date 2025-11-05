Train Accident: ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା; ହୋଶ ଉଡାଇବ ୫ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ କହୁଛି…
ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଳାସପୁରରେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି।ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭୟାନକ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ…
ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଲଖାଦନ ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହାଓଡ଼ା ରୁଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନର ୩ଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଏହିପରି ଅନେକ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲଗାତାର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ନଜର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି: ଭାରତରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୦୨୧-୨୨ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୫୭ଟି ଗୁରୁତର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩୧ଟି ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୪୦ଟି ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୪୮ଟି ଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ।
ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କଣ କହିଛନ୍ତି: ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪-୧୫ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ୧୩୫ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୩୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮-୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୪୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୭-୨୧ ମସିହାରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୭ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୩୯୨ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ୧୭ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।
କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି: ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୧ ରୁ ୧୭ ଜୁନ୍, ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ୧୩୧ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୨ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ୬୪ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ୨୮ଟି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ, ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି।
ଏକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ୧୫୨ଟି ଗୁରୁତର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୬୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।