ଦଶହରା , ଦୀପାବଳି ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକ ହାଇଁପାଇଁ, ହେଲେ ମିଳୁନି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ, କ’ଣ କରିବେ ଆପଣ?

ପାର୍ବଣରେ କେମିତି କରିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ । ଆଗୁଆ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଟିକଟ୍ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ପର୍ବ ଆସୁଛି। ଏପରି ଅବସରରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାର ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି।

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭିଡ଼ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି।

ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଏବଂ ବୁକିଂ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ପର୍ବ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରେଳବାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଲାଇଥିଲା । ଏଥର ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ଏପରି ଅନେକ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବୁକିଂ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ।

କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଗୁଆ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ରେଳବାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଥ ଉଭୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ।

ତତ୍କାଳ ସୁବିଧା
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ତତ୍କାଳ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଏବଂ କମ୍ ସିଟ୍ ଯୋଗୁଁ, କେତେକ ସମୟରେ ବୁକିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ତତ୍କାଳ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସିଟ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

