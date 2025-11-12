ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି! ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ତରିକା ଚୁଟକିରେ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ପିଛା
ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କରେ।
ଏହି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି।
ଯଦି ତୁମେ ମନା କର, ତେବେ ସେମାନେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅସହଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସମୟ। ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବ।
ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ତୁମର ଭୟ ନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
କାରଣ ନର୍ଭସ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହ ଯେ ଏହି ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିବାଦ କର, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ସମର୍ଥନରେ ଆସିପାରନ୍ତି।
ଯଦି ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ GRP ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ୧୮୨ କିମ୍ବା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ନମ୍ବର ୧୩୯ କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହି କଲ୍ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଯାଏ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସକୁ ସତର୍କ କରାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କୋଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଚ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ।
ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ GRP କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।