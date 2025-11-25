30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ: ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ, 2027 ଯାଏଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ବାସ ମାରିବେ ଏହି 4 ରାଶି, କିଣିବେ ଗାଡ଼ି-ଘୋଡ଼ା
ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ । 2027 ଯାଏଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ବାସ ମାରିବେ ଏହି 4 ରାଶି । ଅଚାନକ ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି!
Shani Margi 2025: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶନି ମହାରାଜ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 28 ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ, ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରି ଗତି ବାଧା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସିଧା ଚଳନ ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୀଶ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ ଚାରୋଟି ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା….
ବୃଷ – ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ ବୃଷ ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା – ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ ସହିତ, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଘରେ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ – ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେବ। ଏହି ରାଶିର ସ୍ବାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ମକର – ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଇନଗତ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ସମ୍ଭବ।