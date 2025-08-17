Surya Gochar 2025: ସିଂହ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରୁ ନିଜ ରାଶି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ । ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ୦୧:୪୧ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ଦିନ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ ।
ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷର ୧୨ ମାସରେ ୧୨ଟି ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚରକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ସିଂହ ରାଶି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଏକ ରାଶି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରବିବାର ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପରେ, ଅନେକ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ପରି ଚମକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ମିଥୁନ – ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ – ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ତୁଳା ରାଶି – ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆୟରେ ଲାଭ ଆଣିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ – ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ସମୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଦେବ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ।