ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ବିନା PUCରେ ଆଉ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ନେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି …???
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିନା PUCରେ ଏବେ ଆଉ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜିକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୈଧ PUC (Pollution Under Control)) ବିନା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ନିୟମ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନକଲି PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସମସ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା।
ଏହି ଅଭିଯାନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା?
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧୂଆଁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘ନୋ ପିୟୁସି, ନୋ ଇନ୍ଧନ’ ଅଭିଯାନ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବୈଧତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ନିୟମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବେଆଇନ କିମ୍ବା ତାର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପିୟୁସି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭର ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଭରି ପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ନକଲି ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ।
ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।