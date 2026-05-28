ଆଜି ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଯାତ୍ରା? ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଦର
ପୁଣି କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଘରୋଇ ବଜେଟରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯାଉଛି।
୨୮ ମେ’, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଜାରି ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।
ଗତ ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୂର୍ବରୁ ୯୪-୯୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୧୦୨ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।
କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରମଶଃ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଦେଶରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା କରୁଛି।
ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ତାଲିକା:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୨.୧୪ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତା- ପେଟ୍ରୋଲ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ୱାଇ- ପେଟ୍ରୋଲ ୧୧୧.୧୮ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା
ଭୁବନେଶ୍ୱର- ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୯.୦୩ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ୧୦୯.୭୪ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇ- ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୭୭ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ୯୯.୫୮ ଟଙ୍କା
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି:
ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ଇନ୍ଧନ ବଜେଟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଏବଂ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବେ କେବଳ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାପ:
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପାଟନା ଭଳି ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁସାରିଛି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପନିପରିବା, ଘରଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯାନବାହାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଗାଡିଲା ବଜେଟ୍:
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ନୁହେଁ ବରଂ ସିଏନଜି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ରହେ ତେବେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।