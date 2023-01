(VIDEO)ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବାପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଗେଟ୍ ; ଏହାପରେ ଘଟିଲା କିଛି ଏପରି ଘଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ବଡ ସହରରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାବାସୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଭରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଦେ ଭରତ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ରହି ଆସୁଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅନେକତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧକ୍କା ଦେଇଥି ବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଲାଇମଲାଇଟକୁ ଆସିଛି । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ କାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅଜବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯାହା ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ।

ତେବେ ଟ୍ରେନରେ ସେଲଫି ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକଙ୍କୁ ସେଲଫି ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। କାରଣ ସେ ସେଲ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଛଢିବା ପରେ ଟ୍ରେନର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ବହୁ ଟେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ଯୁବକ ଜଣକ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ରାଜମୁଣ୍ଡିରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଢିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବା ପରେ ଟ୍ରେନର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଲ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଟ୍ରେନଟି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୱାଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ।ଏହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଜମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରୁ ବିଜୟୱାଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା।

Crazy selfie 🤳 enthusiasm 😄😄

Doors closed, he had to travel 200 kms due to selfie

A suggestion to @SCRailwayIndia @RailMinIndia; implementing Public Address system about doors closing in xx time could be a helpful feature for actually boarding passengers with luggage, etc. pic.twitter.com/obuidVjXia

— Vijay Gopal (@VijayGopal_) January 17, 2023