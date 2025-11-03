IND vs AUS: ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଟିମରୁ OUT, ଖେଳିବେନି ବାକି ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍
ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଟିମରୁ ହେଲେ ବିଦା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ଚାଲିଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳାସରିଛି । ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ବାକି ଅଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାବର ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାକି ମ୍ୟାଚରୁ ଏହାର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଅଲଗା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାସରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପୁନର୍ବାର ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1-1 ରେ ବରାବର ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହେଡ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସିନ୍ ଆବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆଶେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍
ଏହା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଛାଡି ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାଉଥ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୱାର୍କଲୋଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଶେସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସିରିଜ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରସୁଇସ୍ ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଖବର ଅଛି।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତର ଦଳରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି
ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଟିମ ଜିତିଲେ ବି, ସେ ସିରିଜର ୱିନର ହେବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସିରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏ ପାଇଁ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।