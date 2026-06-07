କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଜରୁରୀ କେମୋ ଔଷଧର ଅଭାବ, ସଙ୍କଟରେ ଚିକିତ୍ସା

ମେଡିକାଲରେ ମିଳୁନି କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପିଡୀତ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଉଭା ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେମୋଥେରାପିରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଅଭାବ ଥିବା ଖବର ଆସିଛି।

ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ସିସପ୍ଲାଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋପ୍ଲାଟିନ୍ ଭଳି ଔଷଧ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଭାବ ହେତୁ ସାରା ଦେଶରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଫୁସଫୁସ, ଗର୍ଭାଶୟ, ଓଭାରି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ଉଭୟ ମୋଡିସିନ କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ |

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

ଏଣିକି ଅବସର ନେବାପରେ ଆଉ ଲିଗ୍ ରେ…

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଔଷଧ ସନ୍ଧାନରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରୁ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯଦି ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ନହୁଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ କେମୋଥେରାପି ସେସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଏହି ଔଷଧଗୁଡିକ କାହିଁକି ଖାସ୍:

ସିସ୍ପ୍ଲାଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋପ୍ଲାଟିନ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟିନ୍-ଆଧାରିତ ଔଷଧକୁ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁସଫୁସ, ସ୍ତନ, ଗର୍ଭାଶୟ, ଡିମ୍ବାଶୟ, ମୁଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ।

ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ହେଲେ, ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଏହି ସଙ୍କଟ ମୁଖ୍ୟତଃ କଞ୍ଚାମାଲ (API)ର ଅଭାବ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବାଧାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି।

ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଗାଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏକ ବିକାଶ ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଫର୍ମାଟ୍:

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧର ଅଭାବ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର AIIMSର ଜଣେ ସର୍ଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଏମଡି ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଅନୁପସ୍ଥିତି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଞ୍ଚିବା ହାର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ରୋଗ ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଏହି ସମୟରେ, ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମ ଗର୍ଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଅଛି।

ରୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା:

ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଔଷଧ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଚିକିତ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

ଏଣିକି ଅବସର ନେବାପରେ ଆଉ ଲିଗ୍ ରେ…

ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୃଦ୍‌ରୋଗର…

ଏହିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ ତମ…

1 of 18,796