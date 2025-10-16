GK: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, ତୁର୍କୀରେ କେତେ? ଜାଣିଲେ ସହଜରେ କରିପାରିବେନି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ…
Turkey: ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତୁର୍କୀରେ କେତେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶ ଭାବରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଦେଶର ନାମ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦେଶ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ।’ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର’ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଦେଶର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ‘ତୁର୍କୀ ବୟକଟ୍’ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନୂଆ “ବନ୍ଧୁ” ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଠିଆ ହେବ?
ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁର୍କୀର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ, ତୁର୍କୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।ତେଣୁ, ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁର୍କୀକୁ ବୟକଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁର୍କୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଏହି ଦେଶକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ପ୍ରେମୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁର୍କୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ କରେ କାହିଁକି? ତୁର୍କୀର ମୁଦ୍ରାର ନାମ ତୁର୍କୀ ଲିରା। ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ‘ମୂଲ୍ୟ’ କ’ଣ? ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସର୍ବଶେଷ ବିନିମୟ ରେଟ କହୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୧ ତୁର୍କୀ ଲିରାର ମୂଲ୍ୟ ୨.୨୧ ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୦.୪୫ ତୁର୍କୀ ଲିରାର ମୂଲ୍ୟ।
ସେହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୪୫.୨୭ ତୁର୍କୀ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରତୀୟ ଓ ତୁର୍କୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।
ତୁର୍କୀ ଗଣରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି, ତୁର୍କୀ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।ତୁର୍କୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତରୁ ମୋଟ ୨,୭୪,୦୦୦ ଲୋକ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।