ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେଉଁ ମଦ ପିଅନ୍ତି? କେଉଁ ଡ୍ରିଂକ୍ସ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ରାଲି, ରାଜ୍ୟ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ଟୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ମଦ କିମ୍ବା ହ୍ୱିସ୍କି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ, ଡାଏଟ୍ କୋକ୍ ମାଗନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଲାଲ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା: ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସାଧାରଣରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ମଜା କରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, “ଯଦି ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି।”
ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଦ୍ୟପାନର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ପାନୀୟ କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ଡାଏଟ୍ କୋକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନରମତା ପଛରେ କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଫ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଜଣେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଲଟ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ ନିଶା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମଦ୍ୟପାନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲା ବରଂ ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ।
ଫ୍ରେଡ୍ ଜୁନିଅର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ ନକରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିକା ଗ୍ୱେଣ୍ଡା ବ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ବି ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ, ନିଶା ନିଷେଧ ନିୟମ: ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଟ୍ରମ୍ପ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ “ମଦ୍ୟପାନ ନାହିଁ, ଡ୍ରଗ୍ସ ନାହିଁ, ଧୂମପାନ ନାହିଁ” ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଧନୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ହେବାରୁ ବାଧା ଦେଇଛି।