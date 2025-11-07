ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କୋରିଆରେ କେତେ? ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
Korean Currency: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, କୋରିଆରେ କେତେ?ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି କୋରିଆନ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ ଦେଖିଦେଖି ଯୁବପିଢିମାନେ କୋରିଆ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଠାକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍, ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ଆମର ୧ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) ପ୍ରାୟ ୧୬.୩୧ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆନ୍ ୱାନ୍ (KRW) ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍, ଆମର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆମେ ସେଠାରେ ୧୬ ୱନ୍ ପାଉଛୁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ କୋରିଆରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୬୩୦.୫୨ ୱନ ହେବ । ଆପଣ ସେଠାରେ କଫି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ବିଲ୍ ହଜାର ୱନ୍ ହୋଇପାରେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ,’ହଜାର’ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗଣନାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କୋରିଆରେ ୫୦,୦୦୦ ୱନ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ୫୦,୦୦୦ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ ପରି ମନେହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩,୦୮୩ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଦରମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୱନ୍ ରେ ଅଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ୱନ୍ ଓ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ₩। ଏହାର ISO କୋଡ୍ ହେଉଛି KRW। ଏହି ମୁଦ୍ରା ସିଓଲରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କୋରିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଟଙ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ପଇସା ରଖିଥାଉ, ସେହିପରି ୱନ୍ ମୁଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଜିଓନରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ସମୟ ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ, ‘ଜିଓନ୍’ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ, ଆଜି ‘ଜିଓନ୍’ ପ୍ରଚଳନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋରିଆରେ ସମସ୍ତ କାରବାର କେବଳ ‘ୱନ୍’ ରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋରିଆରେ ୱନ୍ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଓ ମୁଦ୍ରା ଉଭୟ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ‘ଆଧୁନିକ ୱନ୍’ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଟିକେ ପୁରୁଣା।
୧୯୪୫ ମସିହାରେ ଜାପାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ‘ୱନ୍’କୁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ଯେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ, ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ‘ଆଧୁନିକ ୱନ୍’କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା।