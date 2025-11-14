ଏହି ଦେଶରେ କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି; ଘର ଠାରୁ ଚାଷ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ଘର, ଏକ ଫାର୍ମ, କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଜମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଜେଟ୍ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାର କାହାକୁ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବାରୁ। ଏହା ଚୀନ୍ର ବାସ୍ତବତା। ଏଠାରେ, ଜମି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିବା …
ଚୀନର ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସରକାର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ଜମିର ମାଲିକ। ଏହା ସହର ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଫାର୍ମ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିର ମାଲିକାନା ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ଜମି ରାଜ୍ୟର ମାଲିକାନା। ଯେତେବେଳେ କେହି ବେଜିଂ କିମ୍ବା ସାଂଘାଇରେ ଘର କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଜମିର ମାଲିକାନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଆନ୍ତି।
ଅଧିକାଂଶ ଆବାସିକ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାର ୭୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜମି ୪୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଜମି୫୦ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ନବୀକରଣ ନହେଲେ ଜମି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଏ। ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଚୀନ୍ରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଲା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଭୌତିକ ଗଠନର ମାଲିକ – କାନ୍ଥ, ମହଲା ଏବଂ ଛାତ – କିନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ଜମିର ମାଲିକ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ୍ର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକ୍ରୟ ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲିଜ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କୃଷି ଜମି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା ହୋଇଥାଏ। କୃଷକମାନଙ୍କର କେବଳ ଜମି ଚାଷ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ, ବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
୭୦ବର୍ଷର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଘରମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ରାଜ୍ୟକୁ ନବୀକରଣ ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।