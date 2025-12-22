ଆମେରିକାର ୧ ଡଲାର ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ? ପାକିସ୍ତାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ …

ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ କେତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ସମାନ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବଜାର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷକରି ଡଲାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ସମାନ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଯଦି ଆମେ ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ ଡଲାର ହେଉଛି ୨୭୯.୮୭ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା। ଏହା ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର = ୧୦୦,୦୦୦ x ୨୭୯.୮୭ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା = ୨୭,୯୮୭,୦୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୭.୯ ନିୟୁତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।

ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ: ଡଲାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ବିନିମୟ ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ଥାଏ, ତେବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ତଥାପି, ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚକାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କିମ୍ବା ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡଲାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଡଲାରର ପରିମାଣ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ଖବର ମଧ୍ୟ ବିନିମୟ ହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ଯଦିଓ ୨୭୯.୮୭ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏହି ହାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଡଲାର ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।

 

