GK:ଜାଣନ୍ତି କି ସାପମାନେ କାହିଁକି ଶୀତଦିନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା ପଛର କାରଣ
Snake Facts:ସାପକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଶୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଶୀତଦିନେ ସାପ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ’ଣ ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାପକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଶୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଶୀତଦିନେ ସାପ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ’ଣ ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ପଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପ କେବଳ ଶୀତଦିନେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଶୀତଦିନେ ସାପମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ସାପ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସାପମାନେ ଶୀତଦିନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାପ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ନଥିବେ । ଶୀତଦିନେ, ସାପମାନେ ନିଜ ଗର୍ତ୍ତରୁ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଂଘାତିକ ରହିଥା’ନ୍ତି ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାପ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଥା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସାପମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ହାଇବରନେସନ୍ ବା ଶୀତଦିନିଆ ନିଦ କୁହାଯାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାପ ତିନିରୁ ଚାରିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହାଇବରନେସରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସାପମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ସାପମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଶିକାରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଲୋରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)