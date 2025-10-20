କାନ୍ଦୁଛି ଭୂତ! ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଶୁଭୁଛି ଛାତିଫଟା କରୁଣ ଚିତ୍କାର; ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକ
ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁଭୁଛି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୀମା ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ବୁଦାରେ ପକ୍ଷୀର ମୃଦୁ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ହଠାତ୍ କର୍କଶ, ଅସହ୍ୟ ଚିତ୍କାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଯେପରି ଅନ୍ଧାରରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବୁ , ଯାହାକୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ରାତିର ଭୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ:ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ସୀମାରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଆତ୍ମାର ଶୋକାକୁଳ ଶବ୍ଦ, ବିଳାପ ପରି କ୍ରନ୍ଦନ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନର ଗର୍ଜନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାରା ରାତି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଏଠି ରକ୍ତଚାପ ବଢିଯାଏ, ଏବଂ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି।
ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଚେତାବନୀ: କାମ୍ବୋଡିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିନେଟ୍ ସଭାପତି ହୁନ୍ ସେନ୍ ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ କାମ୍ବୋଡିଆର ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭୋଲକର ଟୁଏର୍କଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଇ ସୈନିକମାନେ ଭୂତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଭୂତ ସ୍ୱର କିପରି ଆସେ:ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ରେକର୍ଡିଂରୁ ଆସିଛି। କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେପରି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଧାତୁ ପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ କରେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା:ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ-କମ୍ବୋଡିଆ ସୀମାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ସୀମା ବିବାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।