ACରେ ‘ଟନ’ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଧା ଭାବନ୍ତି ଓଜନ, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ; ନଜାଣି କିଣିଲେ ଅଯଥା ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ

ACରେ ‘ଟନ’ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଧା ଭାବନ୍ତି ଓଜନ, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ; ନଜାଣି କିଣିଲେ ଅଯଥା ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ
AC Ton Meaning:ଟନ ହିସାବରେ ଏସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏସିର ଟନ ମାନେ କଣ... ଜାଣି ନପାରି କିଣିଲେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୀତରେ ଏସି ଚଲାଇବା ଆବଶ୍ୟର ପଡେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏସି ରେଟ ଶୀତ ଦିନରେ ରେଟ କମ ଥାଏ ବୋଲି କେତେକଙ୍କର ମତ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏସି କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର । ଟନ ହିସାବରେ ଏସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏସିର ଟନ ମାନେ କଣ…ନଜାଣି କିଣିଲେ ଅଯଥା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
ଏସି କିଣିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛନ୍ତି । ଅଧା ଲୋକ ଏସି ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଟନ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଟନ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଟନ କହିଲେ କେହି କେହି ଏହା ଏସିର ଓଜନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଯେଉଁଟାକି ସତ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସିରେ ଟନର ଅର୍ଥ କଣ…
ଟନ୍ ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରୁମର ଆକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର କୁଲିଂ କ୍ଷମତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଟନେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ଥଣ୍ଡା କ୍ଷମତାକୁ କିପରି ଗଣନା କରାଯିବ ।
ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଗଣନା କରାଯାଏ । BTU ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପାଇଁ BTU ପରିସର ୫୦୦୦ ରୁ ୨୪୦୦୦ BTU ଏବଂ ୧୨୦୦୦ BTU ୧ ଟନ ସହିତ ସମାନ।
BTU ହେଉଛି ଏକ ମାପର ଏକକ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବର୍ଗଫୁଟ ପ୍ରତି ୨୦ BTU ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାପ। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ BTU ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଏସି ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବର୍ଗଫୁଟ ରୁମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଟନ ଏସି ଆବଶ୍ୟକ:୧୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ରୁମ ପାଇଁ ୦.୮ ଟନର ଏସି ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ । ସେହିଭଳି ୧୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମର ମାପ ହୋଇଥିଲେ, ୧.୦ ଟନର ଏସି ଲଗାଇଲେ ରୁମରେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ ।
ସେହି କ୍ରମରେ ୨୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ରୁମ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ୧.୫ ଟନ ଏସି ଲାଗାଇବା ଜରୁରୀ । ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଟନର ଏସି ଲଗାଇଲେ ଅଯଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗଫୁଟର ଘର ପାଇଁ ୨ ଟନ ଏସି ଆବଶ୍ୟକ ।
କୌଣସି ଷ୍ଟାର ଦେଖି ଏସି କିଣିବା ବୁଦ୍ଧମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଘର ବା ରୁମ ପାଇଁ କେତେ ଟନର କେଉଁ ଏସି ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ । ଯଦି ଏବାବଦରେ ଅବଗତ ନୁହଁନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଚେକ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ଦୋକାନରୁ କିମ୍ୱା ଅନଲାଇନରେ ଏସି କିଣନ୍ତୁ ।