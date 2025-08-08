ମିଳିଗଲା ନବ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଉପାୟ… ଗାଈଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ୯ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ କଟିଯିବ ଗ୍ରହ ଦୋଷ
ଏହି ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ ୯ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଖୁସି । ମିଳିବ ଅପାର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ମାତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗାଈରେ 33 କୋଟି ଦେବା, ଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ରୋଟି ଗାଈକୁ ଦାନ କରାଯିବ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗାଈକୁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 9 ଗ୍ରହ ଗାଈକୁ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ…
ସୂର୍ଯ୍ୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ, ଖ୍ୟାତି, ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଗ୍ରହ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ।
ଚନ୍ଦ୍ର: ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମାତା, ମନ ଏବଂ ଭାବନାର କାରକ, ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଚାପ ଦୂର ହେବ।
ମଙ୍ଗଳ: ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ ଯାହା ସାହସ, ଶକ୍ତିର କାରକ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଈକୁ ମସୁର, ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ରକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ।
ବୁଧ: କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଗ୍ରହ ବୁଧକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଉଚିତ୍। ତାକୁ ସବୁଜ ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ।
ବୃହସ୍ପତି: ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମର କାରକ, ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈକୁ ଚଣା ଡାଲି ଏବଂ ଘିଅ ଲେପଯୁକ୍ତ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ।
ଶନି: ଶନି କର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆସେ। ଗାଈକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଯୁକ୍ତ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ ଏବଂ କାମ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ରାହୁ-କେତୁ ଦୋଷ: ଯଦି ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭୟ, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ରାହୁ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଧଳା ରାଶି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସିଝା ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
ସ୍ନେହ, ଖୋଲା ମନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁଟି କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଙ୍ଗକୁ ବସି ନ ହେବା ଭଲ । ସପ୍ତାହରେ 1 କିମ୍ବା 2 ଥର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଗାଈର ବିଶେଷ ସେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।