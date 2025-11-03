କାନ୍ଧରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ହାତରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ନାଁର ଟାଟୁ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ମନାଇଲେ ଉତ୍ସବ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଫଟୋ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା।
ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସରରେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଳାଶ ମୁଛଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ପଳାଶ ମୁଛଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ପଲାଶ ମୁଛଲ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ପତାକା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଧରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମୁଁ କ’ଣ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି?” ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲାଶ ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପଲାଶ ମୁଛଲ ଏପରିକି କହିଥିଲେ, “ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦୋରର ବୋହୂ ହେବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଟୁ ଅଛି। “SM18” ଲେଖାଥିବା ଏହି ଟାଟୁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖ, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୮ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧନ୍ତି।