Trigrahi Yoga In Scorpio: ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ, ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ! ଅକସ୍ମାତ ଧନ ଲାଭ

୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ, ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହିପରି ବିଛା ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ରାଶି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି।

ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନିଜ ରାଶି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଗୋଚର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ସଂଯୋଗ ଗଠନ କରି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି ଯୋଗ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇପାରେ।

ତୁଳା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଏକ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରେ ପଡୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଳା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା; ପରେ ସୁଟକେସରେ…

ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି କି ଋତୁସ୍ରାବ, ଏବେ ହିଁ…

ବିଛା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟେଣ୍ଡର, ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି।

ମିଥୁନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଳା କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା; ପରେ ସୁଟକେସରେ…

ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି କି ଋତୁସ୍ରାବ, ଏବେ ହିଁ…

Toilet Cleaning Hacks: ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ହଳଦିଆ…

Hindu Mythology: ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି…

1 of 28,827