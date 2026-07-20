ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଲା ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପିଙ୍କ ମୃତଦେହ, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ
ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଲା ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପିଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ତ୍ରିପୁରା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ ଧନକରଙ୍କ ସୋମବାର ଦିନ ଅଗରତଲା ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବିବୃତି ଜାରି କରିନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ: ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗରତଲାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନିଜ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଅନୁରାଗ ଧନକର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିବିପି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ: ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକ୍ରମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଏବଂ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ତଦନ୍ତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିବ ସ୍ପଷ୍ଟତା: ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରିପାରେ।
କିଏ ଏହି ଅନୁରାଗ ଧନକର: ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅନୁରାଗ ଧନକର ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୪-ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ତ୍ରିପୁରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସେ ମେ ୨୦୨୫ ରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଏହି ଟପ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମୃତ୍ୟୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଗଭୀର ଶୋକରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ସହ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।