DA Hike: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭେଟି, ବଢିଲା DA ! ଦରମା ଓ ପେନସନରେ ଏତିକି ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ
ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ସରକାର । ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା । ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
ତ୍ରିପୁରା: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ସରକାର । ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା । 13ତମ ବିଧାନସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନର ସମାପ୍ତିରେ, ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାଣିକ ଶାହ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 84 ହଜାର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ଶାହ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ, ତ୍ରିପୁରା ସରକାର DA ଏବଂ DR 3% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2% DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା DA 55% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷିତ 3% DA-DR ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ DA ରେ 19% ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା
ତ୍ରିପୁରା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବେ । ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 33% DA ଏବଂ DR ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ, ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି।