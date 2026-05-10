ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୀଳ ଶାଢୀ ଓ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଆସିଥିଲେ ତ୍ରିଶା !

ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ TVK ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପାଥି ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଂଗୀତା ଏବଂ ଗାୟକ କ୍ରିଶ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ରବିବାର, ୧୦ ମେ ୨୦୨୬ରେ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ’ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ତ୍ରିଶା ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସହ ବେଜ୍ ରଙ୍ଗର ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କେଶରେ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ଲଗାଇଥିଲେ। ତ୍ରିଶା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିଶା ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କେବଳ “ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାମିଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଂଗୀତା ଏବଂ ଗାୟକ କ୍ରିଶ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାରୋହ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ…

ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର CM ଚେହେରା ହୋଇଥାନ୍ତେ,…

ରବିବାର ସକାଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନମ୍ ସେଟ୍ଟୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ‘ଥାଲାପାଥି’ ବିଜୟ ସାର୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ମାତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁମତ ପାଇବା ପରେ ବି ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହର ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜୟ ସାର୍‌ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ।”

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ୧୯୬୭ ମସିହା ପରଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ DMK ଏବଂ AIADMK ବାହାରେ ‘ଥାଲାପାଥି’ ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ନେତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

“ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ…

ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର CM ଚେହେରା ହୋଇଥାନ୍ତେ,…

ଧଳା ଲୁକ୍ସରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲେ ପରୀ ରାଇଜର…

ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ ଉପରେ…

1 of 8,191