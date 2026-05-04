ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପଛରେ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ? କାହିଁକି ସିଧା କନେକ୍ସନ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ

ଥଲାପତି ବିଜୟ ଓ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାମିଲନାଡୁରେ କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ କରି ଏବଂ ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏକ ପାର୍ଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯାହାକି ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାର୍ଟି TVK।

ଏପରିକି ବହୁମତରେ TVK ଆଗରେ ଥିବା ନେଇ ଗଣିତ କହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଡୟ ପଛରେ କାଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ହଠାତ୍ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।

ସିନେମାରୁ ରାଜନୀତି ଓ ରାଜନେତା ଯାଏଁ! ଯାହା…

୪୬ ବର୍ଷରେ ୭୦% ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଜେପିର…

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତର ସମୟ ଏହାକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରୁ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ:

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ୪୩ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ରାତିରେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତିରୁପତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସୋମବାର ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କୌଣସି ଧୁମଧାମ ବିନା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ:

ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ୟୁଜର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତର ସମୟକୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଯୋଡିଥିଲେ।

ଅନେକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ TVKର ବିଜୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି।

ଭୋଟ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ:

ପୂର୍ବରୁ, ୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦିନ, ତ୍ରିଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହ-କଳାକାର ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନର ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା:

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

