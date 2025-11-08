ବାରମ୍ୱାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି, ଏକ ଆରାମ ଦାୟକ ନିଦ ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୮ଟି ଟିପ୍ସ
ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏହି ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ ନିଦ ନହେବା ବହୁତ ହତାଶାଜନକ। ଅନେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ପରେ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଦ ନହେବାରୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଠଟି ସରଳ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରୁଛୁ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍, ଟିଭି କିମ୍ବା ବଲ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ନୀଳ ଆଲୋକ ନିଦ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କୋଠରୀର ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ନିଦ ବ୍ୟାଘାତକୁ ରୋକିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଲ ନିଦ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଏବଂ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏପରିକି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ନିଦ ବ୍ୟାଘାତକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ।
ଏହା ଛଡ଼ା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଚେରି ଖାଇବା କିମ୍ବା ଚେରି ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଭଲ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଥାଏ।
ବାଦାମ ଏବଂ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିଦ ବ୍ୟାଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରୀ କିମ୍ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହା ସହ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ୱାଇ-ଫାଇ ରାଉଟରଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ୱାଇ-ଫାଇ ରାଉଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ତରଙ୍ଗ ନିଦ୍ରାର ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଦରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚାପ କମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ।
ନିଦ୍ରା ଅଭାବ କର୍ଟିସୋଲ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହରମୋନ ଭଳି ହରମୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ କରେ, ଯାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଶୋଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମେଲାଟୋନିନ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନିଦ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ନିଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଂ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।