କାର ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୃତ, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ସିଆଜ କାର ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢାଇଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କାର ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚି କାର ଚାଳକ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ରବିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଦୀପୂର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପାଖେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚିବାମାତ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏକ ଟ୍ରକ ଚାଳକ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାର ଉପରେ ମାଡିଯାଇଛି ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ କାରଟି ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକଟି ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆହତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗବୀର ସିଂ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ ଛାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉଛି।

Delhi | A Delhi Police inspector died after his car was hit by a truck from behind on Rohtak Road, near Madipur metro station. The car had stopped due to some mechanical problem and the deceased was standing outside when his car was hit by the truck. The deceased has been… pic.twitter.com/qDE5aLHP4x

