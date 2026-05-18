ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ନାଟକ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେମିକା; ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗିରଫ
ରାଞ୍ଚି: ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ଚୋରା ପୀରତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲା ପରେ ମାରି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା! ଏପରି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିହାରରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହରର ସହୋଡ଼ି ଗାଁର ନବୀନ କୁମାର ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର। ସେ ବିବାହିତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସବିତା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିହାର ନବଗଚ୍ଛିୟା ଜିଲ୍ଲା ନୟା ଗାଁର କାଜଲ କୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେପଟେ କାଜଲ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇଥିଲେ କାଜଲ। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ନବୀନ।
ନିୟମିତ କାଜଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ। କାଜଲଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଝଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା କାଜଲ କୁମାରୀ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଝଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ କାଇଦା କଟକଣା କରି ନବୀନଙ୍କଠାରୁ ୩ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନବୀନ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହଗଣା ବିକ୍ରି କାଜଲଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
କାଜଲଙ୍କ ଏହି ଚୋରା ପିରତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜେଶ। ସେ ପ୍ରଥମେ କାଜଲଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ନୀତୀଶ କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଫୋନ୍ କରି ନବୀନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରେ ନବୀନ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନବୀନ ଓ ବ୍ରଜେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ନବୀନ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ଗତ ୧୫ ତାରିଖରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ଥିବା ଚିଠି ସବୁ ରାଜ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଚିଠିକୁ ଧରି ପୋଲିସ ବ୍ରଜେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଘନଘନ ଜେରା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାଜଲ କୁମାରୀ, ବ୍ରଜେଶ, ନୀତୀଶ କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।