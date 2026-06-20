ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନ୍ତବ୍ୟ; ଧୋଇଲେ ମେଲୋନି

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନ୍ତବ୍ୟ; ଧୋଇଲେ ମେଲୋନି
ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-୭ ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋ’ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-୭ ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋ’ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମେଲୋନି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢା କାହାଣୀ ବୋଲି ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ; ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-୭ ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋ’ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସ୍ତର ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବା କିମ୍ବା ବିକଶିତ କରିବାରୁ ରୋକିବା କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଇଟାଲୀକୁ ଭଲପାଏ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ଆମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଇଟାଲୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥାକଥିତ “ନାଟୋ” ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ।
ଶନିବାର ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଲୋନି। ମେଲୋନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢା। ମୁଁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଏହା ଲଜ୍ଜାର କଥା ବୋଲି ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି।