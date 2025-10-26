ପୁଣି ଭାରତ ନାଁରେ ମିଛ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାରତ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ, ରୁଷିଆ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ…

ଭାରତ ନାଁରେ ବଡ ମିଛ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ...

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ନାଁରେ ପୁଣି ମିଛ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଲେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ଯ । ଭାରତ ବି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ।

ଭାରତ ବଜାରରେ ରୁଷିଆ ତେଲର ବହୁତ ଜାହିଦା ରହିଛି । ରୁଷିଆ ଠାରୁ ସୁଲଭ ମୁଲ୍ଯରେ ତେଲ ମିଳୁଥିବାରୁ ଭାରତ ସେଠାରୁ ତେଲ ଆଣିଥାଏ । ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ  ନକିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ ।

ଯଦି ଭାରତ କଥା ନ ମାନେ ତେବେ ଟାରିଫ ବଢାଇବେ ବୋଲି ଧମକାଇ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସଫା ସଫା କହିଥିଲା କି ଏହା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ଯକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଏଣୁ ଆମେ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଦକ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ।

ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତୈଳ ଆଣୁଛି । ମାତ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଏନେଇ ଭାରତ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛି କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତେଲ କିଣୁଛୁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଆଗକୁ ସାଉଥ କୋରିଆରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଟେନସନ ଓ ଟାରିଫ  ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ଏହା ଆଗରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଚୀନ ସହ ଆପଣ ରୁଷୀୟ ତୈଳକୁ ବ୍ଯାନ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ।

ତ ଏହାର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ଚୀନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଗରୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ।

ତେବେ ଆଗରୁ ଆହୁରୀ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ଭାରତ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

