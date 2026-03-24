ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ

By Jyotirmayee Das

Iran-US War: ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଦେଶ ପମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଓମାନ ଏବଂ ବାହାରିନ ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ: ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା

ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ୨୫ ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ସେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସେର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ବିବରଣୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ

ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଠୋର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନାହିଁ। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତେଲ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏସିଆରୁ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହିତ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ରାଜି ହୋଇଛୁ।”

