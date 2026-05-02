ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍ରେ କାମ କରୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ; ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି, ଲଗାଇଲେ ୨୫% ଟାରିଫ୍!
ଏ କଣ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଶିଂଟନରୁ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା କାର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ୨୫% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଟର୍ଣ୍ଣବେରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିପଦରେ ଅଛି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ସହମତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ନକରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହି ନଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ଗତ ଜୁଲାଇରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ।
“ଟର୍ନବେରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା” ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୫% ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ୨୫% ଟିକସ ଘୋଷଣା ଏହି ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରି ମନେହେଉଛି।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ EU ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୫% ଟାରିଫ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଏହି ସୀମା ୧୦% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଇନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନୂତନ ଆମଦାନୀ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ: ଯଦି ଏହି ନୂତନ ଟାରିଫ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆମେରିକାରେ ମହଙ୍ଗା କାର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସିଧାସଳଖ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ବାଧା ଦେବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।