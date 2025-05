ଟ୍ରମ୍ପ ସାଉଦି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଉଛ?”; ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସବୁ କାବା

ସାଉଦି ଆରବ: ମଙ୍ଗଳବାର (ମେ 13) ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାଉଦି-ଆମେରିକୀୟ ବିନିଯୋଗ ଫୋରମରେ ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ସାଉଦି ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ ସଲମାନ (ଏମବିଏସ)ଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ: “ମହମ୍ମଦ, ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛ କି? କେମିତି ଶୋଉଛ?”

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ରିୟାଦକୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏମବିଏସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଉଦି ଆରବର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ସମାଲୋଚକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷରେ ସାଉଦି ଆରବ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।”

‘How do you sleep at night? You toss and turn all night’

This is how Trump praises MBS for his leadership in the Middle East pic.twitter.com/qSowfjXTd1

