ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଛାଡିଲେନି… ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୁଲମଖୁଲା ଧମକ, ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କର; ନହେଲେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ…
କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପେଟ୍ରୋକୁ ଏକ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆକୁ ଆମେରିକାର ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋ କିଛି କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ଭଲ ଉପାୟରେ ହେବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ଲୋରିଡାର ତାଙ୍କ ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋ ରିସର୍ଟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ କଲମ୍ବିଆକୁ ଆମେରିକାର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋ ଜଣେ ବିଫଳ ଏବଂ ଅଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଯିଏ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷାକ୍ତ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଡ୍ରଗ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆମେରିକା ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ।
ପେଟ୍ରୋ ଆମେରିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି: ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କଲମ୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ ଜଣେ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ଯିଏ ସାରା ଦେଶରେ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଫାର୍ମରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟାପକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେ କଲମ୍ବିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସବସିଡି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପେଟ୍ରୋ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏହା ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକା ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ତିକ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋକେନ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ। ଗତ ବର୍ଷ, ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋକା ପତ୍ର ଚାଷ କରିଥିଲା, ଯାହା କୋକେନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ପେଟ୍ରୋଙ୍କ ଆମେରିକା ଭିସା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି:ବର୍ତ୍ତମାନ , ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଛି, ଯିଏ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରିବାକୁ ଏବଂ ମାନବତା ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ନ ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।