ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ‘ଅଗ୍ରହଣୀୟ’ କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଇରାନ ଉପରେ ବରଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘଟଣାକୁ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗଲ୍ଫ (ଉପସାଗର) ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିବା ୩ଟି ତେଲ ଟାଙ୍କର (ଜାହାଜ) ଫସିଯାଇଥିଲେ।

ଗତ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକା ସେନା ପାଲାଉର ପତାକା ଥିବା ‘ମାରିଭେକ୍ସ’ (Marivex) ନାମକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ (କର୍ମଚାରୀ) ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି।

ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ତେବେ ତେହେରାନ (ଇରାନର ରାଜଧାନୀ) ଏଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଶିଂଟନ୍‌ (ଆମେରିକା) ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିଗାଡୁଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ତେଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ, ନିଜ ନାବିକ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ରଣନୀତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ! ଚିନ୍ତାରେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାର ନାବିକମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଦେଶର ସରକାର କୂଟନୈତିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ! ଚିନ୍ତାରେ…

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଠପ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ଓ…

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

1 of 29,502