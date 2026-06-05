ପୁଟିନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ପୁଟିନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ

By Jyotirmayee Das

Donald Trump: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଓ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ଜଣେ ‘ଭଲ ବନ୍ଧୁ’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ମୋର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।”

ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ପରୋକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାଉ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିଏମସିରେ ମହାବିଦ୍ରୋହ, ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ , ଘରେ ପଶି ଦିଲ୍ଲୀ…

ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଭଳି ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ।

ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସମେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହା ଭଲଭାବେ ବୁଝିସାରିଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ପକାଇବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

ପୁଟିନ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଟିଏମସିରେ ମହାବିଦ୍ରୋହ, ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ , ଘରେ ପଶି ଦିଲ୍ଲୀ…

ଲୋକସଭାରେ ଏଣିକି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ବସିବେନି DMK

ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା…

1 of 28,086