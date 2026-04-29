ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ, ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନିଜର କରିବସିଲେ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ସର୍ଭେରେ ହେଲା ଖୁଲାସା
ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରଏଟର୍ସ ଏବଂ ଇପସୋସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ୩୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର।
ପୂର୍ବରୁ, ୧୫ ରୁ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏହା ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶନିବାର ରାତିରେ (୨୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ସ ଡିନରରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ସେବେଠାରୁ ଏହା ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ଆମେରିକାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୪.୧୮ ଡଲାର ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମତାମତ:
ସର୍ଭେରେ, କେବଳ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ତରଦାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ।
ଯଦିଓ ୭୮ ପ୍ରତିଶତ ରିପବ୍ଲିକାନ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ:
ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୋଟରମାନେ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସର୍ଭେରେ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୋଟର ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଉତ୍ତରଦାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାଁନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରୋକିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ହେଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍।
ଆମେରିକାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ:
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ଇରାନର ଧମକ ଯୋଗୁଁ, ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରହିଛି।
ସର୍ଭେରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କେବଳ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କମ୍।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାଧାରଣତଃ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନିକଟତର ହେଉଛି।
ଏହି ସର୍ଭେ ସାରା ଆମେରିକାରେ ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୨୬୯ ବୟସ୍କ ୧,୦୧୪ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ସମେତ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେ ପାଇଁ ତ୍ରୁଟିର ସୀମା ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।