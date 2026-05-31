ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପ
ଆମେରିକା ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଇରାନ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନ ତା’ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଦେଉ।
ୱାଶିଂଟନ୍: ରବିବାର ଦିନ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ତା’ର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆମେରିକା (ୟୁଏସ) ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ମୋଡ଼ ସାମନାକୁ ଆସିଛି।
ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଭାଷଣରେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେହେରାନର ବୁଝାମଣାକାରୀମାନେ “ଶତ୍ରୁର କଥା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ’। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବୁ ନାହିଁ।”
ଇରାନ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତା’ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ତା’ର ଅଟକ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହାଛଡ଼ା, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ବି ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅଭିଳାଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛି।
ଶନିବାର ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର। ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ରବାଜି କରିବା, ତେବେ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ନ ପାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଅଲଗା ବାଟ ବାଛିବୁ।’
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା ତ ଭଲ, ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।’
‘ଆକ୍ସିଓସ୍’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶବ୍ଦରେ ସଂଶୋଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ତିନି ଦିନ ସମୟ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।