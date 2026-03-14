ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ, ଧ୍ଵଂସ ହେଲା ଖାର୍ଗ ଦ୍ଵୀପ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଦେଶ
Iran-US War: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା (CENTCOM) ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଦ୍ୱୀପରେ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ବାଛିଛି।”
ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଉତ୍ତର ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଇରାନର ପ୍ରାୟ ୯୦% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାୟ ୪୮୩ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଭୂମିରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। CNBC ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଲୋଡ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଆରମ୍ଭ କରିବ। “ଯଦି ଇରାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବି।”