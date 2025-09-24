(VIDEO VIRAL) ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରୋକିଦେଲା ପୋଲିସ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ କଲେ ଫୋନ୍‌, କ’ଣ ହେଲେ କଥା…

(VIDEO VIRAL) ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରୋକିଦେଲା ପୋଲିସ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ କଲେ ଫୋନ୍, କ’ଣ ହେଲେ କଥା…
ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଟ୍ରାଫିକରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାରକେଡ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ପୋଲିସକୁ କହିବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନଥିଲା।
ପୋଲିସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାରକେଡ ଯାଉଛି କହି ଏବେ କୌଣସି ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।
ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ (UNGA)ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ଦୂତାବାସକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାଫିଲେ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେବାକୁ ଅଟକାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାକ୍ରୋନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତା’ପରେ ମାକ୍ରୋନ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
New York’ta, Trump’ın konvoyu için yolları kapatan polis, Macron’un aracını da durdurdu.
Araçtan inen Macron, Trump’ı arayarak esprili bir dille yolu açmasını istedi.
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବା ପରେ, ମାକ୍ରୋନଙ୍କ କାଫିଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର 934 ପଞ୍ଚମ ଆଭେନ୍ୟୁରେ ଥିବା ଫରାସୀ ଦୂତାବାସ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ 1.6 କିଲୋମିଟର ଦୂର।
ଏହି ସମୟରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଲିସ ବିଭାଗ (NYPD) ଅଧିକାରୀମାନେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ କାଫିଲେକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୋଟର କାଫିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯାହା NYPDକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋଟରକାଫଲାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାକ୍ରୋନଙ୍କ କାରକୁ ଅଟକାଇବା ପରେ, ଜଣେ NYPD ଅଧିକାରୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି,” ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୋଟରକାଡ୍ ଯାଉଥିବା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ।
ମାକ୍ରୋନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଡାକିଲେ
ମାକ୍ରୋନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଯିବାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ ହସି କହିଲେ, ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି।
ସେ ମଜାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ “ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ” ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଲା। ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପରେ, ମାକ୍ରୋନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ।