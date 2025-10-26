(VIDEO) ମାଲେସିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଉଡ଼ାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠୁମକାରେ ସାଥ୍ ଦେଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଏସିଆ ଗସ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ରବିବାର ମାଲେସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୋରଦାର ନାଚିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନାଚିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତର ନୃତ୍ୟ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ: 

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ,…

ହୋଟେଲ ରୁମରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କି…

ମାଲେସିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ।”

ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜରବାଇଜାନ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାଦରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା କହିଛନ୍ତି।

“ମୁଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର (ପୁଟିନଙ୍କ ସହ) ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ସର୍ବଦା ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ ହୋଇଛି।”

ପୁଟିନ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ: 

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘଟିଥାନ୍ତା। ଆମର ଆଜରବାଇଜାନ, ଆର୍ମେନିଆ ଥିଲା – ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।”

ଟ୍ରମ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଟିନ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଫୋନ୍‌ରେ କହିଥିଲେ, ‘ବୟସ୍କ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା,’ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।”

ଟ୍ରମ୍ପ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଗାମୀ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ କାତାରର ଦୋହାରେ ଥିବା ଅଲ-ଉଦେଦ ଏୟାର ବେସରେ ଅଟକିଥିଲେ ଏବଂ କାତାରୀ ଆମିର ତାମିମ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ ଥାନି ଏବଂ କାତାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲରହମାନ ବିନ୍ ଜାସିମ ଅଲ ଥାନିଙ୍କୁ ବିମାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ,…

ହୋଟେଲ ରୁମରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କି…

କାହିଁକି ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲା ପାକିସ୍ତାନ,…

ପୁଣି ଭାରତ ନାଁରେ ମିଛ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ତାଙ୍କ…

1 of 9,109