ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ! ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର, ଆମେରିକାର ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍
ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା କ’ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ଏହି ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୭, ୨୦୨୬ ରେ ଇରାନ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ୯୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୫ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଉ:
ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି: ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ।
ଏହି ମାନସିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଇରାନକୁ ସାମରିକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ’ଣ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଅଛି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଇରାନ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ବିଜୟ ବୋଲି ଦାବି କରିବ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରୁ ଓହରିଯିବ।
ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆମେରିକା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି।
ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ସରି ଆସୁଛି:
ଇରାନରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ପ୍ରଥମଟିରେ ଦୂରରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନ, ଜାହାଜ, ତୋପ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରଥମ ୩୯ ଦିନରେ ଏପ୍ରିଲ ୭ ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୩,୦୦୦ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ THAAD ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରର ଅଧା କ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଦିଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଛି।
ଆମେରିକା ଏହାର ୪୫% ପ୍ରିସିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ୫୦% THAAD ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର, ପ୍ରାୟ ୫୦% ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦% ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଆମେରିକା ଏହାର ଦୀର୍ଘ-ଦୂରଗାମୀ JASSM ଏବଂ SM-୩/SM-୬ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ୨୦% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି।
ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗୁଳିଗୋଳାର ବ୍ୟବହାର:
ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଥମିକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଟୋମାହକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ମିସାଇଲ୍ (TLM)। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ TLM ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ୨୦୨୬ ପାଇଁ TLM ର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍।
ଜାପାନକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ୪୦୦ ଟୋମାହକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅର୍ଡରର ବିତରଣ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା କେବଳ ଇରାନର ସାମରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯିବ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ବିମାନ, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି-୩ (PAC-୩), ଯାହା ଉନ୍ନତ ରକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
ଇରାନରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ଚାରିଟି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ। ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଇରାନ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ନିୟୋଜିତ କରିଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆସୁଥିବା ପ୍ରକ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଷ୍ଟକ୍ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ଆମେରିକାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି:
ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଏପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚଳିତ ସଂଘର୍ଷକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରୁ କିଛି ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକାର THAAD ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, କେବଳ ଆଠଟି THAAD ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ।
ଆମେରିକା ଏହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ THAAD କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହି ଅଭାବ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ:
ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ ହେତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ବାଛବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇଥର ଏକପାଖିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ।
ଆମେରିକା ଭିତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟାଗନର ମାନସିକତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରି ଇରାନ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ।
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯାହା ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ।
ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସଂଯୋଗର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ତଳ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଲାଲ ସାଗରରେ ଥିବା ବାବ-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ୧୨% ଗତି କରେ।
NBC ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।