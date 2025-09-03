‘ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି’, ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ‘ଏକତରଫା’
ଭାରତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକତରଫା ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ନିଜର ମତକୁ ଦୃଢ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦଶନ୍ଧି ଧରି “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକପାଖିଆ” ରହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ।”
ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକପାଖିଆ ଥିଲା… ଭାରତ ଆମଠାରୁ ବିପୁଳ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ… ଏବଂ ଆମେ ମୂର୍ଖତାର ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଦାୟ କରୁ ନଥିଲୁ… ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାଉଥିଲେ… କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପଠାଇପାରୁ ନଥିଲୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ।”
ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନର ଉଦାହରଣ: ଆମେରିକୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଥିଲା… ତା’ପରେ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।”