ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୦ ମିନିଟର ଫୋନ କଲ !

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ପରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ୪୦ ମିନିଟର ମହା-ମନ୍ଥନ

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି ୪୦ ମିନିଟର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା , ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମେତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ।

ଏହି ଫୋନ କଲକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୋତେ ମୋ ମିତ୍ର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ବୈକ୍ଷୟିକ କୂଟନୀତିକ ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ । ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲୁ । ”

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ : ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

ଘନେଇଲା ବିପଦ, ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ!…

ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ନହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୨୧ ଘଂଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନବାହାରି ପାରିବା କାରଣରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ : ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

ଘନେଇଲା ବିପଦ, ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ!…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହା ସ୍ଥାନ ନେବେ ବୈଭବ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବ ଇରାନ,…

