ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ବମ୍, ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି
ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି କାମରେ ଭାରତକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଏହାର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି। ନୂତନ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏହା ଘୋୌଷଣା ହେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଔଷଧ ସୂଚକାଙ୍କ ୨% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଦେଶର ୧୧୯ଟି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୨ଟିର ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସକାଳ ସେସନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସେସନରେ ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ୭୪,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଡିଭିସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ ଫାର୍ମା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ TruthSocial ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବୁ।
ଯେକୌଣସି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ କାରଖାନା ଅଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ଶୁଳ୍କ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଔଷଧ ଷ୍ଟକ୍ କିପରି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ଔଷଧ ରପ୍ତାନି: ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର। ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନିରେ ଔଷଧର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଔଷଧ ରପ୍ତାନିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ରେକର୍ଡ ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରପ୍ତାନିରେ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ୨.୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୬.୯୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ୨.୫୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା ରପ୍ତାନି ପ୍ରମୋସନ ପରିଷଦ (ଫାର୍ମେକ୍ସସିଲ୍)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ୧୦.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷସାରା ୨୦.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ୩୪.୫୧ ପ୍ରତିଶତ।
ଭାରତ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ “ବିଶ୍ୱର ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର” କୁହାଯାଏ, ତାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
କେବଳ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, ୩.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩୨,୫୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ: ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ରପ୍ତାନି ଉତ୍ସ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫାର୍ମା ଶୁଳ୍କରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍, ଅରବିନ୍ଦ ଫାର୍ମା, ଜାଇଡସ୍ ଲାଇଫ୍ସାଇନ୍ସ, ସନ୍ ଫାର୍ମା, ସିପ୍ଲା ଏବଂ ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଫାର୍ମା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର ୩୦-୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକା ବଜାରରୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କ ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟିରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ନିଫ୍ଟି ଫାର୍ମା ସୂଚକାଙ୍କ ୨.୪୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୧,୪୪୫.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, BSE ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୂଚକାଙ୍କ ୨.୫୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୪୨,୮୮୨.୧୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସନ୍ ଫାର୍ମାର ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୨ ସପ୍ତାହର ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଫାର୍ମା ୪.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୮୮୦ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବାୟୋକନ୍ ୩.୬୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୪୨.୮୫ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୌରସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଇପ୍କା ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଡିଭିସ୍, ଜାଇଡସ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଲକେମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ସିପ୍ଲା, ଅଜନ୍ତା ଫାର୍ମା, ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍, ଟୋରେଣ୍ଟ ଫାର୍ମା, ଆବୋଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଗ୍ଲେନମାର୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ୦.୮ ରୁ ୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ସହିତ କାରବାର ହୋଇଛି।
ଔଷଧ କମ୍ପାନୀର ଲସ୍: ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ୭୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ୨୯,୫୧,୦୩୩.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବିଏସଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୂଚକାଙ୍କ ମୋଟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ୨୮,୭୬,୮୪୩.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ୭୪,୧୮୯.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛି। ବିଏସଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ତାଲିକାରେ ୧୧୯ଟି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ୧୧୨ଟି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୭ଟି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର ହେଉଛି।