ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଗୁଳିମାଡ ଉଦ୍ୟମ; ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଜେଡି ଭାନ୍ସ
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏକ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ୱାଶିଂଟନ: ଶନିବାର ରାତିରେ ୱାଶିଂଟନସ୍ଥିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏକ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରେସ୍ ଡିନର (ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୋଜି) ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ନିଜ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଏଏଫ୍ପି (AFP) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରେସ୍ ଡିନରରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଲୁଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସିଥିବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦଳ (Tactical teams) ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୨,୬୦୦ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ହୋଟେଲକୁ ଘେରିଯିବା ପରେ କଥିତ ଆତତାୟୀକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (AP) ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହଲ୍ ବାହାରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏକ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାରଣାସ୍ତ୍ର” ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ “ଗୁଳି ଚାଳନା” (gunshots) ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶନିବାରର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାପକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ରାଜନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ପୁଣିଥରେ ସେହି ରାତ୍ରିଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏନ୍ଏନ୍ (CNN) ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, “ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ହଲ୍ ଭିତରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ (ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ)।”