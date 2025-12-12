ରାଗରେ ଗରଗର ହେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ; ବନ୍ଦ ହେଉନି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଖେଳିଗଲା ହଇଚଇ…
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ୍ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରୁଛି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ବୈଠକ କରି କରି ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି।
କାରଣ ଏନେଇ କିଛି ଫଳା ଫଳ ମିଳୁନି। କେବେ ରୁଷିଆ ରାଜି ଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ମନା କରୁଛି ତ ଆଉ କେବେ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳୁଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ଜେଲେନସ୍କି:
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକି ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲେନ୍ସକି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ରୁଷକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦେବା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହିତ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜେଲେନ୍ସକି ଏଥିରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜେଲେନସ୍କି ଏଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ତବ୍ଯ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ।