ରାଗି ପାଚି ନାଲି ପଡିଗଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ
ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାନ ଡିଏଗୋରେ ଥିବା USCIS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀ ଏବଂ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଇମିଗ୍ରେସନ ଓକିଲ ସମନ ନାସେରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିସା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ନାସେରିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ICE ଏବଂ USCIS ମିଳିତ ଭାବରେ USCIS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅବୈଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଭିସା ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ (ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ଓକିଲମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି:
ଓକିଲ ହବିବ୍ ହାସବିନି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ USCIS ସାନ ଡିଏଗୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହାସବିନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀଗୁଡ଼ିକ ସାନ ଡିଏଗୋ USCIS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ଏହା ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି:
ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ “ଚିନ୍ତାର ଦେଶ”ରୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡର “କଠୋର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା” କରାଯିବ।
ଆମେରିକା ନାଗରିକତା ଏବଂ ପ୍ରବାସ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୋସେଫ ଏଡଲୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାର ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡର “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଠୋର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା” ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂତନ ନୀତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ବୁଧବାର ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଲାକାନୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସୈନିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପରେ, ଏଜେନ୍ସି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ଟି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ‘ନକାରାତ୍ମକ, ଦେଶ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରକ’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, USCIS ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ବୁରୁଣ୍ଡି, ଚାଡ୍, କଙ୍ଗୋ ଗଣରାଜ୍ୟ, କ୍ୟୁବା, ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି, ଏରିଟ୍ରିଆ, ହାଇତି, ଇରାନ, ଲାଓସ୍, ଲିବିଆ, ସିଏରା ଲିଓନ୍, ସୋମାଲିଆ, ସୁଡାନ, ଟୋଗୋ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ୟେମେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜାରି କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ରଖିଥିଲେ। ଲକାନୱାଲ୍ (୨୯) ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ‘ଅପରେସନ୍ ଆଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଲିବାନ ଦଖଲ ପରେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।